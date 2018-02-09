Спасение беспечной гиены из устроенной львами засады сняли на видео

Видео: Kruger Sightings / YouTube

В ЮАР участник сафари снял на видео нападение львов на гиену. Об этом сообщает UPI.

61-летний турист Луи ле Ру (Louis Le Roux) стал свидетелем засады, которую устроили львы возле водопоя в Трансграничном парке Кгалагади. Гиена, направлявшаяся к воде, не заметила хищников и оказалась в ловушке.

Животное немедленно развернулось и побежало прочь. За ней устремились две львицы, затем число преследователей выросло до пяти, но гиена оказалась быстрее. «Это был ее удачный день, потому что ей удалось ускользнуть от гнавшегося за ней прайда», — прокомментировал ле Ру.

Трансграничный парк Кгалагади располагается на юге пустыни Калахари, где проходит граница между ЮАР и Ботсваной. Там обитают южноафриканские львы, гепарды, леопарды и гиены, встречаются голубые гну, антилопы-спрингбоки, канны и каамы.

В январе сообщалось, что туристка, участвовавшая в сафари в ЮАР, стала свидетелем нападения львов на слоненка.

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