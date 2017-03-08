Дикие львы устроили переполох в индийской деревне

Дикие азиатские львы, появившиеся на улицах индийской деревни в штате Гуджарат, вызвали переполох среди местных жителей. Об этом сообщает сайт Indiatvnews.com.

Трех хищников заметили недалеко от деревни Гигасан на юге Гуджарата. Львы неспешно преодолели поле на границе населенного пункта и прошли по улицам Гигасана. Примерно через десять минут они покинули деревню.

Напуганные крестьяне в панике бросали работу и спасались бегством. Одному из жителей Гигасана удалось снять львов с безопасного расстояния.

Местные жители предполагают, что хищники пришли из располагающегося по соседству Гирского заповедника — единственного места в мире, где сохранились азиатские львы. Поскольку его территория недостаточна для того, чтобы выросшая до 312 особей популяция могла прокормиться, животные вынуждены искать новые места обитания.

В феврале сообщалось, что голодные слоны пришли в деревню в китайской провинции Юньнань в поисках пропитания и бродили по району всю ночь. При виде животных местные жители заперли двери и забрались на крыши.