Стадо помогло старому буйволу отбиться от львов и крокодилов

Туристы в южноафриканском национальном парке Крюгера стали свидетелями спасения буйвола от львов и крокодила. Кадры, снятые очевидцем, опубликованы на канале Kruger Sightings в YouTube.

Лев подстерег старого буйвола недалеко от водопоя. Животное успело добежать до реки и вошло в воду, чтобы оторваться от хищника. Там его ждала другая опасность — крокодил. Бык сумел отбиться до рептилии и снова поплыл к берегу. К тому времени туда стянулся целый прайд.

Противостояние львов и буйвола продолжалось несколько минут. Бык видел, что хищники опасаются подходить к нему спереди, и старался не отходить от реки и кустов, мешающих прыгнуть на него сзади. Он бросался за львами, рискнувшими приблизиться, и отгонял их в сторону.

Буйвола спасли собратья, пришедшие на водопой. Сообща животные без труда избавились от хищников.

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.

В 2018 году сообщалось, что в парке Крюгера сняли на видео нападение крокодилов на антилопу гну, в которое вмешались бегемоты. Это помогло антилопе освободиться. Бегемоты окружили ее и следовали за ней до самого берега.

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