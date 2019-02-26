Глупый лев оставил львицу без добычи

В южноафриканском национальном парке Крюгера лев на глазах туристов испортил львице охоту. Кадры, снятые очевидцем, опубликованы на канале Kruger Sightings в YouTube.

Инцидент произошел на берегу реки Мпумаланга (Элефантес). «Однажды мы обнаружили на берегу львов и стадо импал неподалеку», — говорит Питер Крейг-Купер (Peter Craig-Cooper), снявший видео. Ничего не подозревающие антилопы направлялись к тому самому месту, где прятались хищники.

Когда они оказались рядом, одна из львиц стала осторожно подкрадываться к добыче. «Самец решил помочь, — рассказывает Крейг-Купер. — Ошибка дилетанта. Внезапно воцарился хаос. Самец бросился к импале сверху, самка— снизу. Львы столкнулись, а импала благополучно сбежала».

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.

В 2018 году сообщалось, что в парке Крюгера сняли другого льва, испортившего львицам охоту. Самки схватили пробегавшего мимо бородавочника и собирались его съесть, но тут прискакал самец и оттолкнул их. Кабан, на мгновенье оставшийся без присмотра, пустился наутек. Лев побежал за ним, но так и не сумел его догнать.

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