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Глупый леопард напал на дикобраза и остался ни с чем

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Видео: dailymail.co.uk

В Национальном парке Крюгера, ЮАР, турист запечатлел на видео противостояние леопарда и дикобраза. На ролик обратило внимание издание Daily Mail.

На кадрах, снятых Герритом Мейером (Gerrit Meyer), который ехал на автомобиле по территории национального парка, видно, как пятнистый хищник пытается укусить дикобраза. Леопард несколько раз подбирается к жертве, но никак не может схватить ее из-за длинных острых игл. Он пытается ударить потенциальную добычу лапой, но вновь колется об иглы.

По словам автора ролика, дикобраз не выглядел испуганным и просто ходил кругами. Леопарда же явно озадачило необычное млекопитающее. В итоге хищник сдался и лег на дорогу.

Южноафриканские дикобразы — самые крупные грызуны Африки. Они вырастают до 80,5 сантиметра в длину и весят до 24 килограммов. Тело покрыто колючками длиной до 50 сантиметров и толстыми оборонительными иглами длиной до 30 сантиметров. На хвосте имеется пучок полых игл.

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.

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