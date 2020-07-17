Трехметровый крокодил напал на ребенка и утащил в воду

В Мексике шестилетний мальчик попал в больницу в критическом состоянии после нападения крокодила. Об этом пишет издание Mexico News Daily.

Инцидент произошел во вторник, 14 июля, когда мальчик с сестрой гулял возле пляжа Эль-Пальмар, в Икстапе, штат Герреро. В какой-то момент они отошли подальше от родителей и начали исследовать лиман, где живет множество крокодилов, подкармливаемых сотрудниками местного отеля для развлечения туристов.

По словам свидетелей, ребенок играл возле огороженной площадки под мостом, когда на него напала трехметровая самка крокодила и схватила за голову. После этого рептилия утащила мальчика в воду, где в течение десяти минут кусала за руки, грудь и ноги. Она отпустила его после того, как увидевшие страшную картину туристы и спасатель отеля начали бросать в нее камни.

Ребенка доставила в больницу скорая помощь, по дороге он потерял сознание. Полученные травмы были настолько серьезными, что мальчика пришлось немедленно подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ранее сообщалось, что гребнистый крокодил в индийском парке Бхитарканика в индийском штате Одиша (Орисса) утащил под воду торговца молоком, который ждал переправы.