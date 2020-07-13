В китайском городском округе Сюаньвэй черепаха с орлиным клювом и хвостом крокодила попала в полицию. Об этом сообщает сайт CGTN.

Китаец обнаружил рядом с ручьем большеголовую черепаху, рот которой напоминает орлиный клюв, а хвост похож на крокодилий. Мужчина был так шокирован находкой, что вызвал полицию.

Лесные полицейские забрали черепаху и отправили ее в местный центр передержки диких животных. После осмотра рептилию отпустят.

Большеголовые черепахи живут в горных зонах рядом с ручьями с галькой. Они питаются мелкими водными животными, такими как креветки, рыба и лягушки. Этот вид редко встречается в дикой природе.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Вирджиния нашел редкого двухголового черепашонка и передал его в аквариум Музея живой природы Вирджинии. Сотрудники аквариума сделают все возможное, чтобы дать черепашонку максимальный шанс прожить полную жизнь.

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