Спасенный черепашонок подрос, два года пересекал океан и достиг родного гнезда

Головастая черепаха по прозвищу Йоши пересекла океан, за два года преодолев 37 тысяч километров, и достигла другого континента, где осталось ее родное гнездо. Об этом сообщает ABC News.

В 1997 году японские рыбаки спасли черепашонка c поврежденным панцирем. Следующие 20 лет он провел в океанариуме южноафриканского городе Кейптаун. Специалисты выходили черепаху и следили за ней, пока она не подросла. Спустя 20 лет Йоши весила 180 килограммов и была готова откладывать яйца.

В 2016 году сотрудники океанариума решили отпустить черепаху на волю. Она никогда не бывала в океане и не плавала на большие расстояния, поэтому первые 18 месяцев ее готовили к самостоятельной жизни. Тренировки закончились в декабре 2017 года. После прощальной вечеринки Йоши снабдили GPS-трекером и выпустили в 55 километрах от берега.

Первоначально черепаха огибала западное побережье Африки, двигаясь в направлении Европы. В районе Анголы она развернулась и поплыла обратно. Миновав Кейптаун, Йоши взяла курс на Австралию. В течение следующего года она пересекла Индийский океан и добралась до гнездовий черепах в Западной Австралии. Это первый случай, когда ученые проследили путь морской черепахи от Африки до Австралии.

Специалисты не исключают, что Йоши появилась на свет именно в Австралии и хотела вернуться в родные места для размножения. Чтобы проверить эту гипотезу, австралийские биологи попытаются отыскать черепаху и взять пробы биологического материала для изучения. Кроме того, они собираются проверить ее здоровье и поменять GPS-трекер.

Логгерхеды, или головастые морские черепахи, обитают в Индийском, Атлантическом и Тихом океанах. Обычно весят до 200 килограммов, однако известны особи весом до 545 килограммов. Живут до 47-67 лет. Питаются губками, моллюсками, ракообразными, водорослями и рыбой. Занесены в Красную книгу.

В 2013 году сообщалось, что головастая черепаха из центра реабилитации для морских животных в американском штате Джорджия отказалась возвращаться в дикую природу. Ее планировали отправить в океанариум Sea World в Орландо.

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