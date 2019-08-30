Найдена редкая двухголовая черепаха

В американском городе Хилтон-Хед-Айленд, штат Южная Каролина, обнаружили двухголовую черепаху. Об этом местная организация по охране черепах Sea Turtle Patrol Hilton Head Island сообщила в официальной Facebook-группе.

«Нам казалось, что в этом сезоне мы увидели все, что можно, — написали администраторы группы. — Вчера мы осматривали черепашьи гнезда и нашли этого двухголового малыша. Подобная мутация чаще встречается именно среди рептилий, но при этом остается крайне редкой. Мы отпустили его в океан».

Публикация с фотографией пресмыкающегося собрала тысячи лайков, репостов и комментариев. Многие пользователи сети решили, что двухголовая черепаха не выживет в естественной среде обитания. Они заключили, что неокрепшую рептилию следовало поместить в аквариум и держать под наблюдением.

Специалисты утверждают, что двухголовые черепахи и змеи — это неразделившиеся гомозиготные близнецы, которые в большинстве случаев ведут нормальную жизнь.

В 2017 году специалисты из университета Центральной Флориды сфотографировали головастую морскую черепаху, которая родилась с двумя головами. «Вчера наши стажеры обнаружили редкую, только что вылупившуюся черепаху с двумя головами, — написала сотрудница центра исследования черепах Кейт Мэнфилд. — Она была жива и полна сил. Так круто!»

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