Во Флориде нашли двухголовую морскую черепаху

Cпециалисты из университета Центральной Флориды сфотографировали головастую морскую черепаху, которая родилась двумя головами. Об этом в четверг, 17 августа, сообщает UPI.

Сотрудница центра исследования черепах при университете Кейт Мэнфилд (Kate Mansfield) опубликовала в Twitter снимки необычной рептилии. «Вчера наши стажеры обнаружили редкую, только что вылупившуюся черепаху с двумя головами, — написала она. — Она была жива и полна сил. Так круто!»

Головастые морские черепахи, или логгерхеды, распространены в Индийском, Тихом и Атлантическом океанах. Они встречаются и у берегов России: в Баренцевом море, в заливе Петра Великого на Дальнем Востоке и в Керченском проливе. На побережье Флориды, где нашли двухголового логгерхеда, гнездится от шести до 15 тысяч особей. Они вырастают до 95 сантиметров в длину и весят до 200 килограммов.

В июне сообщалось, что рыболовное судно поймало у берегов Нидерландов двухголовую морскую свинью.