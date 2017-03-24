Найденное в Испании двухголовое существо оказалось гусеницей винного бражника

Видео: Lujan Eroles / Facebook

Странное двухголовое существо, найденное жительницей Испании Лухан Эролес (Luján Eroles) у себя во дворе, оказалось гусеницей винного бражника. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщает издание Daily Mirror.

Животное напоминало змею длиной около 10 сантиметров, имеющую вторую голову на хвосте. По словам Эролес, у него было три глаза и странная чешуя. «Я никогда не видела ничего подобного, — говорит она. — Оно выглядело в точности, как змея».

Женщина предположила, что перед ней мутант. Она сняла существо на видео и опубликовала в Facebook. Выложенные ею ролики собрали более 20 миллионов просмотров и десятки тысяч лайков. Кадры попали в СМИ, которые назвали необычное животное «двухголовой змеей».

Некоторые пользователи, увидевшие видео, предположили, что женщина встретила не змею, а крупную гусеницу. Эролес изучила такую возможность и пришла к выводу, что существо действительно похоже на гусеницу винного бражника.

Винный бражник — это бабочка, широко распространенная в Европе и Азии. Ее гусеницы вырастают до 7,5 сантиметров в длину. Они ведут ночной образ жизни и редко попадают людям на глаза.

В марте сообщалось, что британского коллекционера Филипа Каллена (Phillip Cullen) признали виновным в совершении шести преступлений в отношении бабочек редкого вида голубянка арион.