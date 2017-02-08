В Зимбабве впервые за 55 лет поймали пещерную пискунью

В Зимбабве нашли представителей редкого вида лягушек-пискуний. Это произошло впервые за 55 лет, сообщает издание Guardian.

В начале декабря группа исследователей под руководством биолога Роберта Хопкинса, работающая в горах на востоке страны, обратила внимание на крик неизвестного им животного. Ученые стали разыскивать источник необычных звуков и нашли лягушку: самца пещерной пискуньи (Arthroleptis troglodytes). Они продолжили поиски и обнаружили еще три особи: два самца и самку.

Хопкинс рассказал Guardian, что искал пещерную пискунью восемь лет. Она была открыта в 1962 году, но с тех пор ее никто не видел.

Пещерные пискуньи обитают только в горах Чиманимани на востоке Зимбабве. Они вырастают до 2,5 сантиметров в длину и обладают необычной особенностью: из их икринок вылупляются не головастики, а взрослые лягушки.

Местные власти опасаются, что редких амфибий начнут отлавливать и незаконно вывозить из страны. «Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы защитить и сохранить их», — заявила представительница природоохранных органов Зимбабве Кэролайн Вашайа-Мойо (Caroline Washaya-Moyo).

В 2016 году сообщалось, что жителям Южно-Африканской Республики удалось снять на видео африканского узкорота (Breviceps gibbosus), который также известен как угрюмая лягушка. Запечатленное на камеру животное раздулось и издавало громкий писк.