Британского коллекционера признали виновным в убийстве бабочек

Британского коллекционера Филипа Каллена (Phillip Cullen) признали виновным в совершении шести преступлений в отношении бабочек редкого вида голубянка арион. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщает BBC News.

Бритольский суд постановил, что Каллен ловил насекомых в Сомерсете и Глостершире, убивал их и размещал в лотках. Следствие опиралось на показания свидетелей. Они заявили, что видели, как мужчина гонялся с сачком за насекомыми в июне и июле 2015 года. Сам 57-летний мужчина заявляет, что купил коллекционные экземпляры за границей.

Как отмечается, это первый случай подобного судебного преследования. Какое наказание понесет Каллен, не уточняется.

На территории Великобритании водятся бабочки 59 видов, 25 из них находятся под охраной государства. Шесть, в том числе голубянка арион, особо защищаются: их нельзя уничтожать, включать в коллекции и продавать.

В 2015 году американский орнитолог Кристофер Филарди обнаружил в лесах Соломоновых островов экземпляр усатой альционы, которая считалась вымершей. Он убил птицу с целью изучения ее анатомии и пополнения коллекции Музея естественной истории США в Нью-Йорке.

Голубянка арион (Phengaris arion) обитает в Евразии. Неотъемлемой частью ее цикла развития являются муравьи: гусеницы живут в муравейниках и питаются личинками. В 1979 году из-за уменьшения муравьиного поголовья голубянки в Великобритании полностью вымерли. Бабочек для восстановления поголовья завезли из Швеции годом позже, однако вид по сей день встречается в единичных экземплярах.