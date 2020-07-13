Устрашающее трехметровое существо в пруду попало на видео

Жители китайской провинции Хэнань пожаловались на устрашающее неопознанное существо в пруду и сняли его на видео. Записью поделилось издание Daily Mail.

Очевидцы полагают, что запечатлели легендарного подводного монстра, длина которого достигает трех метров. На кадрах, появившихся в местных СМИ в четверг, 9 июля, существо плавает в водоеме, изредка выныривая на поверхность. На фоне люди активно обсуждают происходящее.

Один из зрителей при виде существа закричал: «Твою ж мать!»

Интернет-пользователи принялись гадать, кто это мог быть. По одной из гипотез, на видео попал крокодил или американский уж. Другие убеждены, что так называемым монстром оказался косяк рыб.

Ранее сообщалось, что житель британского Саутгемптона Стив Чаллис во время отдыха в Шотландии в прошлом году сфотографировал существо в озере, внешне схожее со знаменитым лох-несским чудовищем. Позже пользователи Twitter раскрыли секрет этого снимка.

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