Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:29, 10 мая 2026Россия

Глава Анапы объяснила причину запаха газа в городе

Глава Анапы Маслова объяснила запах газа работами на базе у Новороссийска
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Глава Анапы Светлана Маслова в своем Telegram-канале прокомментировала жалобы жителей на периодически возникающий в городе запах газа.

По ее словам, источником запаха является не газ, а проведение работ на базе в Южной Озереевке (район Новороссийска). При низком атмосферном давлении и южном или юго-восточном ветре запах доносится до Анапы и исчезает при смене направления ветра.

Маслова подчеркнула, что явление не представляет угрозы. Роспотребнадзор ведет контроль за состоянием воздуха: если замеры зафиксируют превышение норм, ведомство уведомит власти и жителей для принятия мер.

При этом глава Анапы предупредила: при появлении стойкого запаха газа в помещении необходимо немедленно звонить 112 или 04, не включать свет и электроприборы, открыть окна, проветрить комнату и ждать специалистов.

Ранее стало известно, что стоимость квадратных метров в Анапе растет быстрее, чем в других курортах Краснодарского края.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США развернули 61 судно в рамках морской блокады Ирана

    Дмитриев раскрыл предполагаемые сроки отставки Стармера

    Глава Анапы объяснила причину запаха газа в городе

    Появились кадры мощного смерча в российском регионе

    Четыре человека пострадали из-за ударов ВСУ по российскому региону

    В России заявили о нежелании Мерцем мира на Украине из-за «шкурных» интересов

    Шлеменко оценил справедливость победы Стрикленда над Чимаевым

    Поросенка без документов задержала полиция в российском регионе

    Министр обороны Латвии подал в отставку после инцидента с беспилотниками ВСУ

    Страна ЕС захотела вернуть украинских беженцев домой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok