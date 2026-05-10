Глава Анапы объяснила причину запаха газа в городе

Глава Анапы Маслова объяснила запах газа работами на базе у Новороссийска

Глава Анапы Светлана Маслова в своем Telegram-канале прокомментировала жалобы жителей на периодически возникающий в городе запах газа.

По ее словам, источником запаха является не газ, а проведение работ на базе в Южной Озереевке (район Новороссийска). При низком атмосферном давлении и южном или юго-восточном ветре запах доносится до Анапы и исчезает при смене направления ветра.

Маслова подчеркнула, что явление не представляет угрозы. Роспотребнадзор ведет контроль за состоянием воздуха: если замеры зафиксируют превышение норм, ведомство уведомит власти и жителей для принятия мер.

При этом глава Анапы предупредила: при появлении стойкого запаха газа в помещении необходимо немедленно звонить 112 или 04, не включать свет и электроприборы, открыть окна, проветрить комнату и ждать специалистов.

