Цены апартаментов в Анапе обогнали другие курорты на юге России

Объем предложения в новостройках Анапы на 45 % превысил показатели 2025 года

Стоимость квадратных метров в Анапе растет быстрее, чем в других курортах Краснодарского края. Об этом «Ленте.ру» сообщили аналитики премии Urban, проанализировав положение дел в стройкомплексе юга в первом квартале-2026.

Экспозиция в Анапе последовательно растет и уже включает в себя 7,4 тысячи лотов, что почти равно показателям Сочи. Это на 45 процентов больше, чем годом ранее, указали эксперты.

В Крыму с января по март было заявлено возведение новых объектов общей площадью 175 тысяч квадратных метров, что на 45 процентов меньше, чем годом ранее, отметили представители Urban. На побережье Краснодарского края сокращение объемов строительства заметно еще сильнее: 40 тысяч «квадратов» вместо более чем 100 тысяч годом ранее. Определенный потенциал наметился только в апреле: открылись продажи в комплексах Mandarin Garden и «Сиалия» (оба находятся в Адлере), в Лазаревском районе Сочи (комплекс «Вера») и во втором корпусе реконструированного санатория «Белые ночи» (Уч-Дере).

В Сочи в первом квартале объем предложения на первичном рынке упал на 9,5 процента, до 7,6 тысячи лотов. Также снижение есть в Краснодаре — на 9,1 процента, до 48,8 тысячи лотов.

В Краснодаре за рамки классической жилой застройки выходит менее 5 процентов новых проектов, обратила внимание коммерческий директор «Аксис Центр» Ксения Лютая. Хотя интерес инвесторов к многофункциональным объектам взлетел на 20 процентов год к году, утверждает она. В фокусе их внимания — проекты, позволяющие обеспечить не только сезонный, но и круглогодичный спрос. Модернизация аэропорта, на ее взгляд, усиливает этот фактор.

Ранее стало известно, что в Анапе к 2031 году построят мегакурорт «Лучи», стоимость инвестиций в который превысит 60 миллиардов рублей. Данный проект совместно реализуют компания АДМ (ADM Group) и ГК «Вертикаль Инвест». Он предполагает возведение девяти гостиничных комплексов, позволяющих разместить 7,5 тысячи человек.