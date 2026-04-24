Экономика
18:57, 24 апреля 2026

В Анапе к 2031 году построят мегакурорт за 60 миллиардов рублей

Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Общий объем инвестиций в курорт «Лучи» в Анапе может составить 60 миллиардов рублей. Об этом журналистам рассказал генеральный директор проекта Владимир Ковалев.

Речь идет о многофункциональном комплексе, который совместно реализуют компания АДМ (ADM Group) и ГК «Вертикаль Инвест». В рамках проекта на участке площадью 32 гектара планируют возвести девять гостиничных комплексов на 4 и 5 звезд, которые позволят вместить 7,5 тысячи человек. Их возьмут под управление операторы Alean, Azimut, Сosmos и Domina.

Данный проект также открыт для частных инвесторов, обратил внимание Ковалев. Стоимость юнитов (апартаментов в составе комплекса) в нем начинается от 17 миллионов рублей: это цена помещения площадью 27 квадратных метров.

Строительство осуществляется в рамках программы комплексного развития территорий, пояснил гендиректор курорта. Реализация будет происходить в несколько очередей, а завершить их планируется к 2031 году.

В составе проекта также указаны конгресс-холл и медцентр, детские и подростковые центры для обучения, общедоступный для всех аквапарк площадью 30 тысяч «квадратов». Последний, по словам собеседника, могут перенести из третьей очереди во вторую. Инфраструктурная часть включает в себя прогулочную аллею с искусственным водным каналом шириной 18-19 метров, который будет вести к эстрадной площадке на две тысячи зрителей.

Одной из главных задач Анапы, которую поможет решить проект, спикер назвал смену имиджа города. Большинство воспринимает его как детский летний курорт, поэтому сейчас усилия направлены на развитие круглогодичного туризма, отметил инвестор. В 2024 году, до разлива нефтепродуктов, город посетили 5,5 миллиона человек. Планируется, что к 2030 году турпоток превысит 6 миллионов человек, заключил он.

На пляжах Анапы осталось лишь 10 процентов мазута, заявил в марте заместитель председателя правительства России Виталий Савельев. По словам вице-премьера, с начала июня пляжи откроются.

