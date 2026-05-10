Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:23, 10 мая 2026Мир

Макрон оценил перспективы размещения кораблей Франции в Ормузе

Макрон: Речи о развертывании кораблей Франции в Ормузском проливе не было
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Thomas Mukoya / Reuters

Речи о развертывании французских кораблей в Ормузском проливе никогда не шло. Так перспективы оценил президент Франции Эммануэль Макрон, его выступление опубликовано на YouTube-канале Елисейского дворца.

«Несколько дней назад я принял решение отправить "Шарль де Голль", фрегаты, которые его сопровождают, и все элементы нашей авианосной группы к району у Баб-эль-Мандебского пролива... Речи о развертывании никогда не шло, но мы находимся в готовности», — заявил Макрон.

По его словам, цель франко-британской миссии заключается в возобновлении морского сообщения на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты не смогут разблокировать Ормузский пролив военным путем, поскольку в нынешних условиях это невозможно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США развернули 61 судно в рамках морской блокады Ирана

    Дмитриев раскрыл предполагаемые сроки отставки Стармера

    Глава Анапы объяснила причину запаха газа в городе

    Появились кадры мощного смерча в российском регионе

    Четыре человека пострадали из-за ударов ВСУ по российскому региону

    В России заявили о нежелании Мерцем мира на Украине из-за «шкурных» интересов

    Шлеменко оценил справедливость победы Стрикленда над Чимаевым

    Поросенка без документов задержала полиция в российском регионе

    Министр обороны Латвии подал в отставку после инцидента с беспилотниками ВСУ

    Страна ЕС захотела вернуть украинских беженцев домой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok