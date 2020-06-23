Британец запечатлел на камеру похожее на лох-несское чудовище существо

Житель британского Саутгемптона Стив Чаллис во время отдыха в Шотландии в прошлом году сфотографировал существо в озере, внешне схожее со знаменитым лох-несским чудовищем, сообщает издание Daily Record.

Фотографии были сделаны во время поездки на экскурсию в замок Аркарт на берегу знаменитого озера. Мужчина фотографировал противоположный берег, когда обратил внимание на рябь в воде. Он сделал несколько снимков, а затем из воды на мгновение появилось и само существо. После этого оно скрылось и больше не появлялось. В результате камера зафиксировала животное только на одном кадре, который Чаллис обнаружил уже спустя несколько месяцев, когда отсматривал сделанные во время поездки снимки на карантине из-за коронавируса.

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После того как британец поделился странным снимком в интернете, пользователи предположили, что это было знаменитое лох-несское чудовище. Однако сам фотограф этого мнения не разделяет. Он не верит в монстра и считает, что снятое им существо было попросту большой рыбой или тюленем.

Интерес к фотографии проявил блогер и эксперт по Несси Роланд Уотсон, однако он предполагает, что сделанный Чаллисом снимок отредактирован в фотошопе. Сам же Чаллис уверяет, что фотография подлинная. Он обратил внимание, что сделанный им кадр совсем не похож на те снимки монстров, которыми изобилует сеть. При этом он по сей день уверен, что заснял просто большую рыбу.

История о существе Несси из шотландского озера Лох-Несс привлекает множество туристов, которые хотят увидеть его своими глазами. По рассказам очевидцев, мифическое чудовище из городской легенды имеет длинную шею и огромное туловище. Существование Несси не доказано.

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