Наука и техника
 
Больше интересных новостей у нас во ВКонтакте
Последние новости
Россия возмутилась арестом топ-менеджера по запросу США
Блуждавший 13 дней в тайге российский подросток рассказал о спасении
Стали известны подробности скорой свадьбы Собчак и Богомолова
Американские военные растолстели
В США последний «летающий радар» России назвали отсталым
Работающий в КХЛ канадец рассказал о страхе перед Россией
В МВД ответили на информацию о задержаниях журналистов на акциях в Москве
США раскрыли причину задержания российского топ-менеджера
Мужчина 15 лет готовился к «Кто хочет стать миллионером?» и стал миллионером
Новости партнеров

Ученые рассказали о ДНК Лохнесского чудовища

Перейти в «Мою Ленту»

Профессор новозеландского Университета Отаго Нил Джеммелл высказал предположение об истинном происхождении Лохнесского чудовища. Об этом он рассказал в интервью телеканалу TVNZ.

Джеммелл уверен, что монстр, которого видели многие люди — гигантский угорь. Профессор пояснил, что в пробах воды обнаружили ДНК этих существ в большом количестве. Он добавил, что в шотландском озере Лох-Несс обитает множество угрей различных размеров.

Профессор рассказал, что угри могут вырастать до 1,8 метра. Однако очевидцы сообщали о монстре намного большего размера. Джеммелл считает, что многие люди не верят обоснованным научным теориям. По его мнению, некоторые продолжат верить в Несси и искать подтверждения ее существования.

Ученый утверждает, что главной целью исследования было установление биоразнообразия озера Лох-Несс, а потом уже — развенчание мифа о чудовище. Он добавил, что команда исследователей не смогла идентифицировать 20 процентов ДНК, но назвал такую ситуацию типичной.

В июне 2018 года сообщалось, что Нил Джеммелл с международной группой ученых планировал собрать пробы воды из озера Лох-Несс для обнаружения ДНК всех обитающих в нем животных.

История о существе Несси из шотландского озера Лох-Несс привлекает множество туристов, которые хотят увидеть ее своими глазами. Мифическое чудовище из городской легенды имеет длинную шею и огромное туловище, согласно рассказам очевидцев. Существование Несси не доказано.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
After year-long study, NZ scientist tells world media Loch Ness monster could be giant eel
Тысячи людей собрались на поиски Лохнесского чудовища
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:04 5 сентября

Зловещая тишина

Инопланетяне не подают признаков жизни, но их упорно ищут. Чем это грозит человечеству?
00:44Сегодня

В США последний «летающий радар» России назвали отсталым

15:03 5 сентября

Samsung объявила дату начала продаж складного Galaxy Fold

13:33 5 сентября

На МКС стало тесно

Наука и техника00:05 3 сентября
Владимир Вучичевич-Сибирский «Томский погром»

«Тех, кто пытался выбраться из пекла, забивали насмерть»

Люди хотели свободы и перемен в России. Сто лет назад за это били палками и сжигали заживо
11:33 5 сентября

Huawei получит «Аврору» вместо Android

10:05 5 сентября

Недостатки российского Ту-95МC обеспечили преимущество американскому B-52

07:42 5 сентября

Назван явный признак скорого инфаркта

Наука и техника00:0129 августа
Николай Добровольский «Здесь будет город заложен»

Потеряли берега

Как Петр I присоединил к России новые земли и почему их пришлось отдать
04:56 5 сентября

«Марш смерти» древнего червя помог ученым раскрыть тайну эволюции

00:07 5 сентября

Российская ракета 9М723 улетела по «необычной» траектории

20:14 4 сентября

США нашли способ уничтожить С-300

Россия
Адвокат прокомментировал планы обмена Сенцова на «ценного свидетеля» по делу MH17
«Два подъезда превратились в груду кирпичей»
Двадцать лет назад террористы взорвали дом в Буйнакске. Кому и за что они мстили?
Россиянин впечатлился делом «лимонадного отравителя» и выдумал преступление
Российский штурмовик Су-25 разбился на Ставрополье
Самолет рухнул во время отработки фигур высшего пилотажа. Поиск пилотов продолжается
В России предложили перестать учить на слесарей и токарей
«Оттуда выбегали сотни окровавленных детей и взрослых»
 
Названы сроки поставок в Россию запрещенных лекарств для тяжелобольных детей
Все материалы
Мир
Американские военные растолстели
«Мы хотим, чтобы Китай повторил судьбу СССР»
Участники протестов в Гонконге о власти, митингах и России
Россия возмутилась арестом топ-менеджера по запросу США
Последнее китайское поражение
Жители Гонконга боролись с властью все лето. Почему им не стоит радоваться своей победе
США раскрыли причину задержания российского топ-менеджера
США готовятся к удару мощнейшего урагана «Дориан»
Катастрофические разрушения, массовая эвакуация и погибшие: что известно о шторме
Раскрыты секреты задержанного по запросу США российского топ-менеджера
Все материалы
Бывший СССР
Украину возмутили слова Додика о Крыме
Вся королевская рать
Зеленский полностью подчинил себе власть на Украине. Кто будет править вместе с ним?
Украинских депутатов засыпали оскорблениями и угрозами из-за русского языка
Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков (третий слева) и представитель главы государства в парламенте Руслан Стефанчук (второй слева)Партия Зеленского получила абсолютную власть в Раде
Что успел сделать новый парламент Украины в первый день работы
Украинский суд отпустил работавшего на ФСБ офицера ВСУ
Кирилл ВышинскийУкраинский суд освободил Кирилла Вышинского
Обвинения не сняты, но российский журналист намерен доказать свою невиновность
Порошенко дал советы по принуждению России к миру
Все материалы
Экономика
США и Китай после обмена ударами нашли время поговорить
Всех переиграли
Польша решила обхитрить Россию: она купит газ у США и продаст Украине
Путин назвал российскую энергетику одной из лучших в мире
Лакомый кусочек
Этот остров жаждут США и Китай. Он нужен им для мирового господства
Путин одобрил новый мегапроект
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман«О внеплановых проверках станут сообщать в он-лайн режиме»
Глава Корпорации МСП об инициативах по поддержке бизнеса
Украина протолкнула свои баклажаны в Евросоюз
Все материалы
Силовые структуры
В МВД ответили на информацию о задержаниях журналистов на акциях в Москве
Без следа и следствия
Самые громкие преступления СССР и России, которые так и остались нераскрытыми
После обыска в штабе Навального задержали восемь человек
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
В офисе ФБК и штабе Навального прошли обыски
Олег Сенцов в зале судаРоссия и Украина начали обмен заключенными
Стороны держат детали операции в секрете
Российские военные поймали в храме напавшего на девочку грабителя
Все материалы
Наука и техника
Ученые рассказали о ДНК Лохнесского чудовища
Зловещая тишина
Инопланетяне не подают признаков жизни, но их упорно ищут. Чем это грозит человечеству?
В США последний «летающий радар» России назвали отсталым
Владимир Вучичевич-Сибирский «Томский погром»«Тех, кто пытался выбраться из пекла, забивали насмерть»
Люди хотели свободы и перемен в России. Сто лет назад за это били палками и сжигали заживо
Samsung объявила дату начала продаж складного Galaxy Fold
Последнее мирное лето
Уникальные кадры Европы, в которой вот-вот разразится Вторая мировая война
На МКС стало тесно
Все материалы
Спорт
Работающий в КХЛ канадец рассказал о страхе перед Россией
Болотный футбол
Почему звездный «Манчестер Юнайтед» провалился на старте АПЛ
Панарин рассказал о желании жить в США после окончания карьеры
«Они боялись, что будет больно»
Как Винни Джонс со своей «бандой психов» орудовали в английском футболе
Мужчина поймал падающий телефон во время катания на американских горках
Даниэль Кормье и Хабиб Нурмагомедов«Ты половину Дагестана с собой притащил!»
Нурмагомедов привез друзей в Америку. Их делают чемпионами звезды UFC
Стало известно о привилегиях Месси в «Барселоне»
Все материалы
Культура
Умер исполнитель песни «Снег кружится»
Евреево детство
Холокост как изнасилование ребенка и возвращение Джека Лондона: Венеция-2019
Дженнифер Энистон рассказала о самом пугающем признаке старости
Спаси и укуси
Ведьма из кошмаров, подпольное порно и «Торт» — главные сериалы месяца
Умер президент гильдии продюсеров России
Подавись улыбкою своей
Хоакин Феникс дает Джокера, а в Чили горят улицы и семьи: Венеция-2019
Наезд Мединского на комиксы сравнили с пляской в дырявых кальсонах
Все материалы
Интернет и СМИ
Мужчина 15 лет готовился к «Кто хочет стать миллионером?» и стал миллионером
«Раком — это по-русски»
Россиянка учит тысячи женщин «правильному» сексу. И готова на все ради лайков
Блогерши оголились из-за опасного урагана и разгневали пользователей сети
«Я бы хотел снять только одного человека — Путина»
Легендарный фотограф — о встрече с Хрущевым и Брежневым и давней любви к России
Соловьев назвал Дудя «ничтожной мразью» за фильм о Беслане
Голая неправда
Как фотограф открывает потусторонние миры с помощью обнаженных тел
Девушка попала в аварию в прямом эфире и одурачила пользователей
Все материалы
Ценности
Раскрыт доход самой «дорогой» британской модели
«Все могут быть красивыми»
Этот фотограф показал красоту женских недостатков: умер легендарный Петер Линдберг
Гендерно-нейтральная школьная форма возмутила родителей
Столичный размах
Деньги превратили эти города в рай для модников. Сюда мечтают попасть люди со всего мира
Женщина сходила в салон, лишилась ногтя и пережила самую страшную боль в жизни
Джон ДелореанТачка, деньги, наркота
Этот инженер создал легендарную машину, ставшую мечтой всей Америки. Его сгубили деньги
Обилие фотошопа на лице Дженнифер Энистон разозлило поклонников
Все материалы
Путешествия
Женщина попыталась провезти похищенного младенца в ручной клади и попалась
«Нужно быть готовым к откровенным зрелищам»
Дикое веселье, джунгли и «ледибои»: как провести время на любимом курорте россиян
Назван самый популярный город мира
«Прыгнул — и омолодился!»
Море, парус, шашлыки: как выглядит отпуск на яхте в Крыму
В Крыму затонул прогулочный катер
«Что ты будешь есть, раз у тебя закончились деньги?»
Как россиянин добрался до Замбии и увидел счастье и смерть
Попытки пассажиров спастись с тонущего судна попали на видео
Все материалы
Из жизни
Ежи облысели из-за закрытия зоопарка
Свадебный олень
Китайцы сходят с ума по безвкусным фотографиям. И готовы платить за них любые деньги
Женщина похудела в 2,5 раза и стала пожарной
Во время съемок норвежского военного сериала — подработка. Прага«Я научил их правильно пить и закусывать водку»
История россиянина, который уехал учиться в Чехию
Должник притворился мертвым из-за нежелания платить за квартиру
Ним Джини (справа) с Ирен«Это все так странно»
Что чувствуют люди, встретившие своих двойников в реальной жизни
Женщина с мертвым мозгом родила дочь
Все материалы
Мегагибрид Lamborghini и еще восемь суперкаров на электричестве
Вспоминаем лучших представителей мира бензоэлектрических монстров
Почему на треке в Спа гибнут пилоты?
Избранное на Моторе: Nissan GT-R и история самого устрашающего поворота Формулы-1
Смешные и странные ролики августа
Дрэг-рейсинг на мотокультваторе, «Копейка»-трицикл и невероятный Volkswagen из Бразилии
Длительный тест Audi A4 Allroad
В нашем гараже побывала, возможно, самая недооцененная модель Audi
Глава Nissan попался на финансовых махинациях
Hyundai представил обновленный Solaris
Классический Volkswagen Beetle переоборудовали в электромобиль
Все материалы
Дом
Развенчан миф о заполонивших Москву провинциалах
Русские сдаются
Москвичи не пускают в свои квартиры мигрантов, геев и детей. Это не мешает им зарабатывать
Обманутые российские ипотечники объявили голодовку
«Лицо засеребрилось от стыда»
Россияне украшают дворы страшными зверьми и куклами без глаз. Горожан это пугает
Выселенный российский онкобольной выдвинул властям ультиматум
«Берут за копейки»
Что осталось от недвижимости в Донбассе и кому она все еще нужна?
Над выселенным онкобольным нависла угроза уголовного дела
Все материалы
Нацпроекты
«В первичном звене провал»
Путин назвал главные проблемы российской медицины и рассказал, как их исправить
Реальный форсаж
Новый мегапроект разгонит экономику России. Сколько это будет стоить?
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
Курильщикам хотят урезать зарплату, лишить премий, а вместо курилок открыть уголки спорта
Названы самые болеющие раком регионы России
Где и какие опухоли выявляют чаще всего
Чем богаты
Россия накормит всех своими органическими продуктами. Это принесет стране миллиарды
Россияне испугались роботов
В Уфе открыли центр по поддержке малого бизнеса
Все материалы