Тысячи людей собрались на поиски Лохнесского чудовища

Тысячи людей объединились в Facebook, чтобы отправиться на охоту за Лохнесским чудовищем. Об этом пишет BBC News.

Около 18 тысяч людей вдохновились идеей взятия штурмом «Зоны 51» и устроили кампанию по поискам Лохнесского чудовища. 38 тысяч пока только думают о том, чтобы присоединиться к ним. Охота назначена на 21 сентября.

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Британское Национальное королевское общество спасения на воде (RNLI) всерьез обеспокоено происходящим. Служба предупредила людей о том, что водоем очень глубокий, поэтому поиски могут оказаться опасными. В качестве спасателей на озере Лох-Несс служат лишь несколько волонтеров, в распоряжении которых находится только катер Atlantic 85. Представительница RNLI уточнила, что он очень эффективен, но не справится с таким наплывом людей и возможными инцидентами.

12 июля полмиллиона людей захотели взять штурмом американскую военную базу «Зона 51», чтобы найти там инопланетян. Соответствующая шуточная встреча была создана в Facebook. «Если мы побежим, то сможем двигаться быстрее их пуль», — написали организаторы мероприятия.

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