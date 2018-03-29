Туристка заявила о снятом на видео лох-несском чудовище с детенышами

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Туристка Дакота Фрэндсен из Айдахо, США, сняла 12-метровое существо в озере Лох-Несс неподалеку от замка Аркарт в горах Шотландии. Об этом сообщает Mirror.

По словам Фрэндсен, помимо огромного животного, она заметила еще несколько фигур поменьше, предположительно, детенышей существа. «Кожа "объекта" серого цвета, почти как у бегемота. Другие существа похожей формы тоже появились из воды, но быстро исчезли», — рассказала женщина.

«Примечательно, что в воде было много фигур. Возможно, это была Несси и ее семейство», — прокомментировал Гэри Кэмпбелл, хранитель официального реестра регистрации наблюдений Лох-несского чудовища.

В 2017 году информация об увиденном чудовище поступала от туристов 11 раз. Это число стало самым высоким за столетие.

Лох-Несс — глубокое пресноводное озеро ледникового происхождения в Шотландии. Протяженность водоема составляет 36 километров. Озеро популярно у туристов благодаря легенде о лох-несском чудовище, обитающем в его глубинах.

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