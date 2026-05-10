Слуцкий: Канцлерг ФРГ Мерц не хочет мира на Украине из-за «шкурных» интересов

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что канцлерг ФРГ Фридрих Мерц не хочет мира на Украине из-за собственных «шкурных» интересов. Свое мнение он выразил в Telegram-канале.

«Мерц, как и [президент Украины Владимир] Зеленский, не хочет мира на Украине. Это они остаются сегодня препятствием для завершения конфликта из-за "шкурных" интересов», — написал политик.

Слуцкий заявил, что канцлер продолжает борьбу за лидерство в «европейской партии войны». Он отметил, что Мерц, в частности, постоянно утверждает о якобы угрозе со стороны России.

«Отсюда и утечки о том, что немецкое правительство не одобрит кандидатуру Герхарда Шредера на возможных переговорах с Россией, и оголтелая поддержка неонацистов на Украине, возведенная до уровня "стратегического партнерства", и цели по милитаризации и создания "самой сильной армии в Европе"», — добавил Слуцкий.

Глава думского комитета также осудил заявление Мерца, который пообещал, что премьер-министра Словакии Роберта Фицо ждет разговор после возвращения из Москвы. По словам Слуцкого, таким образом канцлер демонстрирует диктаторские замашки.

Мерц ранее заявил, что Россия может представлять опасность для государств Европы. По утверждению немецкого канцлера, в связи с этим европейские страны тратят миллиарды на восстановление своих вооруженных сил.