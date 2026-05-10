Мерц назвал Россию угрозой для всей Европы

Канцлер ФРГ Мерц заявил, что Россия может представлять угрозу для Европы

Россия может представлять опасность для государств Европы. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, его слова передает агентство Reuters.

«Европейские страны, включая Германию, тратят миллиарды на восстановление своих вооруженных сил перед лицом предполагаемой угрозы со стороны России», — отметил он.

9 мая Мерц заявил, что премьер-министра Словакии Роберта Фицо ожидает разговор после возвращения из Москвы. «Мы поговорим с ним об этом сегодняшнем дне в Москве. Сегодня здесь, в Стокгольме, мы отмечаем День Европы, а это совсем другое дело», — сообщил он.

До этого президент России Владимир Путин пошутил о сложном перелете Фицо на парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Фицо летел в Москву через Чехию, Германию и Швецию.