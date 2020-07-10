Гребнистый крокодил утащил под воду торговца молоком

Гребнистый крокодил в индийском парке Бхитарканика в индийском штате Одиша (Орисса) утащил под воду торговца молоком, который ждал переправы. Об этом сообщает сайт Down To Earth.

Во вторник, 7 июля, торговец вез молоко на близлежащий рынок и ждал переправы у населенной крокодилами реки Баусагали в деревне Сатабхайя. «Крокодил неожиданно выпрыгнул из воды глубиной по колено, сжал челюсти и утащил его. Некоторые жители подняли тревогу и пытались спасти мужчину, но безуспешно», — сказал лодочник Карунакар Бехера (Karunakar Behera).

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Представители департамента лесного хозяйства, спасатели и местные жители начали поисковую операцию. Тело мужчины до сих пор не найдено.

Лесной департамент готов выплатить родственникам мужчины компенсацию в размере 400 тысяч рупий (379,7 тысячи рублей) после соответствующего запроса.

В лесах и болотах парка Бхитарканика обитают 1757 гребнистых крокодилов.

Ранее сообщалось, что в районе индийского города Вадодара, штат Гуджарат, поймали крокодила, который убил женщину, стиравшую белье на берегу реки. Рептилия семь лет жила в реке Дев возле деревни Махадевапура, за это время она съела семь человек.

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