Отец и дедушка побили напавшего на девочку крокодила

Крокодил напал на девятилетнюю девочку в городе Богале в Мьянме. Об этом сообщает издание The Irrawaddy.

В понедельник, 29 июня, девятилетняя Ма Я Мин Ту (Ma Ya Min Thu) купалась в реке недалеко от своего дома в деревне Иватит. На нее напал крокодил и попытался утащить ее в воду.

Бабушка девочки Дау Тан Вин (Daw Than Win) попыталась спасти девочку. «Я была напугана и звала на помощь, пока держала ее. Ее отец и дедушка пришли и побили крокодила. Только тогда он уплыл», — рассказала она.

После нападения рептилии девочка получила множественные раны и перелом левой руки. Ее госпитализировали.

Это первый случай нападения крокодила в этом году в Богале.

В результате вырубки лесов и избыточного рыболовства в Мьянме крокодилы страдают из-за нехватки еды. Им приходится охотиться на людей и домашний скот.

Ранее сообщалось, что крокодил в округе Малкангири индийского штата Одиша (Орисса) утащил в воду школьника, который купался в водохранилище. Позже местные жители нашли его растерзанное тело в воде.

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