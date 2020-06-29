Крокодил растерзал купавшегося школьника

Крокодил в округе Малкангири индийского штата Одиша (Орисса) утащил в воду школьника, который купался на водохранилище. Об этом сообщает издание NDTV.

В субботу, 27 июня, два школьника пошли купаться на водохранилище на реке Силеру. Одного из них, десятилетнего мальчика по имени Калиаш Маджхи (Kaliash Majhi), утащил в воду крокодил.

Позже местные жители нашли его растерзанное тело, которое плавало в водохранилище.

Жители близлежащей деревни заявили, что недавно видели в водохранилище трех крокодилов. Рептилии напали на овец и коров, которые подошли близко к воде.

Ранее сообщалось, что в индийском округе Патар Пратима, штат Западная Бенгалия, крокодил утащил рыбака в реку на глазах у его жены. Женщина схватила индийца за руки и попыталась вытянуть на берег, но у нее не хватило сил.

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