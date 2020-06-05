Крокодил утащил мужчину на глазах у его отца

В индонезийской провинции Южная Суматра крокодил утащил мужчину на глазах его отца. Об этом сообщает издание Antara News.

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Инцидент произошел, когда 58-летний Асидин (Asidin) и его двое детей нарвали пальмовых листьев и возвращались домой на лодке. Неожиданно рептилия схватила за ногу сына Асидина, 30-летнего Джони (Joni), и сдернула его в воду. Асидин тут же прыгнул в реку и попытался спасти Джони, но не смог справиться с хищником. Пришлось позвать на помощь соседей и спасателей.

Крокодила разыскивали восемь часов. К тому времени, когда его нашли, Джони был мертв. Рептилия держала останки в пасти и отказывалась их отдавать. «Лишь после двух выстрелов в крокодила, сделанных офицерами, он наконец отпустил тело жертвы и скрылся», — рассказал представитель полиции.

В Индонезии водятся гребнистые крокодилы, входящие в число крупнейших хищников на планете. Самцы этого вида достигают семи метров в длину и могут весить до двух тонн. Они встречаются на восточных берегах Индии, во многих странах Юго-Восточной Азии, в Папуа — Новой Гвинее и на севере Австралии. С марта по август гребнистые крокодилы откладывают яйца.

В 2019 году сообщалось, что в Индонезии крокодил съел рабочего, который мыл руки в реке. Его останки нашли на следующий день в трех километрах от места, где он рыбачил.

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