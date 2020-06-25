Крокодил заживо съел рыбака на глазах у жены

В индийском округе Патар Пратима, штат Западная Бенгалия, крокодил утащил рыбака в реку на глазах у его жены. Об этом сообщает сайт India Blooms.

Утром в среду, 24 июня, Вишнупада Сантра (Vishnupada Santra) рыбачил на реке вместе с женой. Неожиданно из воды появился крокодил, схватил Сантру за ногу и потащил его в воду.

Жена схватила индийца за руки и попыталась вытянуть на берег, но у нее не хватило сил. В конце концов, крокодил утащил ее мужа в реку и съел его заживо. Местные жители поспешили на место происшествия и сообщили о случившемся в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов обследовали реку, но так и не обнаружили тело погибшего.

Ранее сообщалось, что в индонезийской провинции Южная Суматра крокодил утащил мужчину на глазах его отца. Рептилия держала останки в пасти и отказывалась их отдавать.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!