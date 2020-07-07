Крокодил съел семь человек за семь лет и попался

В районе индийского города Вадодара, штат Гуджарат, поймали крокодила, который убил женщину, стиравшую белье на берегу реки. Об этом сообщает сайт Indian Express.

Крокодил семь лет жил в реке Дев возле деревни Махадевапура. За это время он съел семь человек. Чаще всего его жертвами становились женщины, которые стирали вещи на берегу. Последнее нападение произошло в пятницу, 3 июля. Рептилия утащила за ногу 54-летнюю жительницу деревни и убила ее. Тело женщины извлекли из реки после часовой борьбы с хищником.

Команда спасателей, ловцы крокодилов и представители местного департамента лесного хозяйства 36 часов пытались поймать хищника. Они установили ловушку с приманкой, в результате чего рептилия попалась. Когда животное показалось из воды, ловец крокодилов Хемант Вадхана набросил на него лассо и вытянул на берег. Затем спасатели кинули тряпку на глаза крокодила, чтобы закрыть ему обзор и снизить агрессию. После этого животное передали департаменту лесного хозяйства Вадодары.

Местные власти предполагают, что крокодил мог стать агрессивным по отношению к людям из-за того, что в реку часто сбрасывают биомедицинский мусор из расположенной поблизости больницы для онкобольных.

Ранее сообщалось, что в Шри-Ланке крокодил утащил полицейского, который искал упавший в реку мобильный телефон. Хотя на берегу были люди, никто из них не смог его спасти.

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