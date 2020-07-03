Крокодил утащил уронившего мобильный телефон в воду полицейского

В Шри-Ланке крокодил утащил полицейского, который искал упавший в реку мобильный телефон. Об этом сообщает сайт Ada Derana.

54-летний сотрудник полиции уронил телефон в реку во время осмотра места преступления вечером 1 июля. Чтобы достать его, он вошел в воду. Затем из реки раздались крики. Полицейский звал на помощь и утверждал, что на него напал крокодил. Хотя на берегу были люди, никто из них не смог его спасти.

Поисковую операцию начали лишь на следующее утро. Спасатели и местные жители прочесали реку и ее окрестности, но так и не нашли пропавшего человека.

В 2017 году сообщалось, что крокодил растерзал сотрудника The Financial Times, приехавшего на Шри-Ланку в отпуск. Хищник напал на журналиста, когда тот мыл руки в лагуне.

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