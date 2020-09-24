Крокодил укусил мужчину за голову

В австралийском штате Квинсленд гребнистый крокодил укусил человека за голову. Об этом сообщает 9News.

Инцидент произошел на острове Лизард, представляющем собой часть Большого Барьерного рифа. Рептилия напала на 33-летнего мужчину, который занимался сноркелингом — подводным плаванием в маске с дыхательной трубкой.

Пострадавший остался жив, но получил травмы на голове и шее. Ему оказали первую помощь на месте происшествия, а затем на вертолете доставили в больницу в городе Кэрнс.

Ожидается, что на остров будут направлены специалисты, которые выследят и удалят крокодила с территории, где он может представлять опасность для людей.

Гребнистый крокодил считается одним из крупнейших хищников на планете. Самцы этого вида достигают семи метров в длину и могут весить до двух тонн. Они встречаются на восточных берегах Индии, во многих странах Юго-Восточной Азии, в Папуа — Новой Гвинее и на севере Австралии.

В ноябре у гребнистых крокодилов начинается брачный период, который продолжается до февраля. В это время они особенно агрессивны и яростно защищают свою территорию.

В 2018 году сообщалось, что житель Северной территории поймал живьем двух огромных гребнистых крокодилов. Длина одной из рептилий составляла 4,4 метра, а другой — 4,3 метра.