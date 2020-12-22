Британский журналист вспомнил поездку в Сибирь и затосковал

Британский журналист Оливер Смит (Oliver Smith) описал свою давнюю поездку в Сибирь и признался, что вспоминает о ней с тоской. Соответствующий материал был опубликован в Financial Times.

Как рассказал репортер, ему удалось проехать на поезде по Байкало-Амурской магистрали (БАМ) — именно о таком железнодорожном путешествии он мечтал с тех пор, как прочитал в газетах о начале ее строительства.

«Я скучаю по праздным дням, проведенным на БАМе: по дням, когда почти нечего делать, кроме как погружаться в транс, глядя на пейзаж. Как дервиш, вы загипнотизированы постоянным движением», — написал британец, добавив, что особенно его впечатлила российская природа — широкие реки, огромные озера и бесконечные леса.

Вдобавок, заметил автор материала, он тоскует по остановкам в маленьких российских городах, а также по пассажирам, с которыми ему пришлось познакомиться в процессе поездки, и рассказанным ими жизненным историям.

Смит подчеркнул, что особенно скучает «по неизведанным горизонтам БАМа» в условиях массовых запретов и ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса.

БАМ является одной из крупнейших железнодорожных магистралей в мире. Проходит по территории Иркутской, Читинской, Амурской областей, Бурятии и Якутии, Хабаровскому краю. Постановление «О строительстве Байкало-Амурской железной дороги» вышло в 1932 году. В 1989 году подписан акт о приемке в постоянную эксплуатацию последних перегонов БАМа.

6 июля прошлого года сообщалось, что журналист Джефф Опдайк попал под шквал критики за статью, в которой он рекомендует ехать в Крым через Россию. Статья под названием «Крым — неожиданная красота на фоне нерешенной истории» была опубликована в американском издании Los Angeles Times. В ней автор рассказал о своих впечатлениях от путешествия по полуострову и дал рекомендации для его посещения другим туристам.