Российская журналистка отправилась в отпуск в Крым и пожалела

Российская журналистка решила провести отпуск в Крыму и пожалела об этом. Своим негативным опытом Анна Кравченко поделилась в статье для интернет-газеты newslab.ru.

Как отметила Кравченко, она проживала в пригороде Ялты. В первую очередь журналистку неприятно удивили цены на питание в кафе при отеле: завтрак, состоящий из салата, хлеба и морса, обошелся ей в 350 рублей.

«Удивил и сервис. До человека, который сел за столик, никому не было дела. Минут 15 меня просто игнорировали, а дальнейшее обслуживание больше походило на одолжение, которое хозяева решили сделать по доброте душевной», — написала Кравченко.

Такой же уровень сервиса, по словам журналистки, был «почти везде в Крыму»: в магазинах, музеях и кафе, притом что «уложиться в 1000 рублей за обед или ужин было нереально».

Вторым негативный моментом, отмеченным Кравченко, стали заборы, которые на Южном берегу Крыма оказались «везде куда ни глянь».

«За ними прячутся жилые дома, гостиницы, то, что на карте отмечено парками и другими достопримечательностями. И они же перекрывают свободный доступ к морю для тех, кто неправильно выбрал место для отдыха», — пояснила журналистка.

Плюсами отдыха в Крыму автор статьи посчитала чистое море и множество достопримечательностей, до которых можно добраться на автобусе или арендованном автомобиле.

Две недели отдыха на курорте, подсчитала Кравченко, обошлись ей в 95 тысяч рублей. Из них 60 тысяч журналистка заплатила за путевку, включающую в себя перелет, трансфер до отеля и проживание с завтраком, а остальное — за питание и несколько экскурсий.

«Стоит ли ехать отдыхать в Крым — решать вам. Для меня этот опыт оказался скорее негативным, чем наоборот. Гулять между заборами и ограничиваться стандартными экскурсиями, которые предлагает туроператор, мне не очень интересно», — подытожила она, добавив, что в следующий раз поедет на море в Абхазию.

Ранее стало известно, что Крым вошел в тройку самых популярных направлений у россиян для новогоднего отдыха. Вместе с ним рейтинг возглавила Красная Поляна и Калининградская область.

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