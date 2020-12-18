Россияне массово расхотели ездить в один город России в 2020 году

Российские туристы массово расхотели ездить в город Соль-Илецк в Оренбургской области в 2020 году — спрос на это направление упал на 65 процентов по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса Tvil.ru, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По информации аналитиков, изменения в предпочтениях путешественников произошли из-за активизации внутреннего туризма после закрытия границ. Например, некоторые города, такие как Саратов, Волгоград и Сургут стали крайне востребованы среди посетителей — число бронирований в них выросло больше, чем на 100 процентов.

При этом другие населенные пункты России начали терять свою популярность. Помимо Соль-Илецка россияне также разлюбили поездки в Новосибирск (падение спроса на 35 процентов), Таганрог (на 32 процента), Приозерск (25 процентов) и Туапсе (24 процента).

Кроме того, в антирейтинг вошли Переславль-Залесский, Великий Устюг и Петрозаводск.

Ранее аналитики сервиса Tvil.ru назвали самые выгодные для отпуска города на юге России. Ими оказались Бахчисарай и Геленджик — проживание в этих местах обойдется примерно в 1400 рублей за сутки на троих. Кроме того, эксперты перечислили самые дорогие и самые популярные населенные пункты России для путешественников — среди них Ялта, Севастополь и Сочи.