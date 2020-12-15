Россияне массово отправятся на Новый год по одному направлению

Россияне массово отправятся на Новый год в Казань — загрузка отелей в городе во время зимних каникул приближается к 100 процентам. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как отмечается, преимуществами данного направления стало то, что в Татарстане будет функционировать вся туристическая инфраструктура, в том числе музеи, кафе и рестораны. Согласно постановлению кабинета министров республики, работа всех заведений общественного питания в новогоднюю ночь будет разрешена до трех часов утра 1 января. Таким образом, гостям предложат и ужин, и шоу-программу.

В то же время, подчеркнул председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов, в республике примут все необходимые меры для профилактики распространения коронавируса. «У нас жестко следят за рекомендациями Роспотребнадзора. (...) Особенно это касается туризма — маски, санитайзеры, социальная дистанция строго обязательны во всех сегментах», — сказал он.

Иванов добавил, что загрузка в отелей во время праздников была высокой и до объявления ограничений в Подмосковье и Санкт-Петербурге доходила до 75-85 процентов. «Но сейчас мы ожидаем 100-процентную загрузку на все новогодние каникулы», — отметил он.

Ранее сообщалось, что более 20 процентов россиян планируют отправиться в путешествие на Новый год. Большинство из них запланировали поездки по России: в Москву, Подмосковье, Сибирь, на Кубань, а также в Республику Татарстан.