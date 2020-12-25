Названы лучшие курорты России для лечения нервов после 2020 года

Эксперты предсказали «небывалый ажиотаж» на санаторно-курортный отдых в 2021 году и назвали лучшие направления России для лечения организма и нервов после 2020 года. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса Tvil.ru.

Как отметили аналитики, многие путешественники уже сейчас активно интересуются оздоровительными курортами. «Туристы запрашивают направления для лечения кардио и суставов, и, конечно, все хотят подлечить нервы после труднейшего года», — пояснили эксперты.

Так, на первом месте по количеству запросов оказался город Саки — его выбрали 39 процентов, на втором — микрорайон Мацеста в Сочи (18 процентов), а на третьем — Кавказские Минеральные Воды (14 процентов).

Кроме того, в рейтинг вошли и малоизвестные направления: например, город Белокуриха в Алтайском крае и село Паратунка на Камчатке. Помимо них, специалисты заметили спрос на поселок Марциальные Воды в Карелии, Светлогорск и Зеленоградск, а также Соль-Илецк в Оренбургской области.

Ранее в декабре самыми выгодными для отпуска городами на юге России назвали Бахчисарай и Геленджик — проживание в этих местах обойдется примерно в 1400 рублей за сутки на троих. По данным аналитиков, в целом россияне стали бронировать туры в Крым и Краснодарский край на новогодние праздники чаще.