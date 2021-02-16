Глава Крыма призвал освободить пляжи для бесплатного отдыха туристов

Глава Крымского полуострова Сергей Аксенов призвал освободить пляжи от шезлонгов и сделать курорты доступными для бесплатного отдыха туристов. Об этом пишет РИА Новости.

На заседании крымского правительства глава республики отметил, что шезлонги могут занимать не более 30 процентов от всей площади пляжа. По его словам, зона платных услуг должна быть четко определена, чтобы туристы смогли пользоваться и бесплатным отдыхом у моря.

«Чтобы не было такого, что весь пляж занят и некуда прийти людям просто положить полотенце, потому что за каждый метр, за каждую песчинку надо платить», — прокомментировал ситуацию Аксенов.

Ранее в феврале жительница Крыма рассказала о некоторых негативных моментах, с которыми могут столкнуться россияне во время своего отпуска на полуострове. Так, среди них она назвала высокие цены на жилье и проблемы с обеспечением крымских курортов пресной водой.