Поклонская предложила начать переговоры с Украиной по водообеспечению Крыма

Депутат Наталья Поклонская предложила начать переговоры с Украиной для решения вопроса водообеспечения Крыма. Об этом зампред комитета по международным делам рассказала в эфире радиостанции «Спутник в Крыму», передает РИА Новости.

По ее словам, для возобновления поставок воды в регион следует использовать все доступные методы и политические, и дипломатические, включая диалог с Киевом. Поклонская подчеркнула, что Крым имеет полное право пользоваться днепровской водой, так как Днепр не является частной собственностью украинской власти. Она отметила, что Северо-Крымский канал — это «не забор в огороде» президента Украины Владимира Зеленского. Парламентарий также добавила, что при этом полностью поддерживает все усилия по обеспечению независимого водоснабжения в республике.

Ранее Поклонская назвала заявление Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) по Крыму «бредом сивой кобылы». По словам Поклонской, высказывание официального представителя УВКПЧ Лиз Троссел о том, что структура не может получить доступ в Крым для оценки ситуации с водообеспечением в регионе, не соответствует действительности.

До присоединения Крыма к России более 80 процентов пресной воды на полуостров поступало через Северо-Крымский канал, идущий от Днепра, однако Украина перекрыла его после референдума 2014 года. Многие водохранилища полуострова обмелели, 2020 год стал одним из самых засушливых за последние 150 лет.

Крым воссоединился с Россией после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей полуострова поддержали это решение. Украина отказалась признать результаты референдума. В России настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.