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МИД России сравнил угрозы Украины с поговоркой «собака лает, караван идет»

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Здание МИД РФ
Здание МИД РФ
Фото: Алексей Иванов / Телеканал «Звезда» / Global Look Press

В МИД России ответили на угрозы Украины сорвать проект по опреснению воды в Крыму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник в ведомстве.

Вспоминая заявления главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, собеседник агентства сравнил их с поговоркой «собака лает, караван идет». Он также подчеркнул, что угрозы Киева говорят о неконструктивном подходе. По его словам, украинские власти готовы вредить жителям полуострова ради достижения своих целей. Представитель внешнеполитического ведомства заверил, что проблема с водоснабжением в Крыму будет решена независимо от действий Украины.

«Желание нагадить — это не самое благородное желание, оно не свидетельствует о высоких моральных качествах наших украинских коллег, которые так заявляют, не думая о насущных потребностях населения. Их подход — чем хуже, тем лучше, это на их совести», — рассказал собеседник РИА Новости.

24 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообещал сорвать проект по опреснению воды для полуострова. Он отреагировал на высказывание главы Крыма Сергея Аксенова о привлечении международной компании для внедрения технологий опреснения воды. «Мы сразу начали работу и обязательно найдем [эту компанию], будем ей препятствовать реализовать этот проект», — сказал дипломат.

По словам Аксенова, подрядчик готов в январе приступить к строительству опреснителей в регионе. Первые опреснительные установки будут снабжать водой Симферополь и Ялту. Примерный срок работ — 14-15 месяцев.

До присоединения Крыма к России более 80 процентов потребностей полуострова в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После референдума 2014 года Украина его перекрыла. Многие водохранилища полуострова обмелели, 2020 год стал одним из самых засушливых за последние 150 лет.

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