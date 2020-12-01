Украина предложила ЕС создать пост специального представителя по Крыму

Украина предложила Европейскому союзу создать пост спецпредставителя по Крыму. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает «Европейская правда».

По словам Кулебы, ЕС является хорошим партнером для Украины, но «пространство для улучшения» все еще есть.

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«Мы хотели бы, чтобы была создана позиция специального представителя ЕС по Крыму. Потому что эти кризисы происходят даже не в непосредственной близости от Европы, они происходят в Европе и они заслуживают особого рассмотрения», — сказал глава МИД.

Он также заявил, что администрация президента США Дональда Трампа много сделала для Крыма, но избранный американский лидер Джо Байден «знает историю Украины и ее борьбы с российской агрессией с тех пор, как он был вице-президентом при президенте [Бараке] Обаме».

Байден «будет достаточно жестко относиться к России, когда речь зайдет о ее агрессии против Украины», уверен Кулеба.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума, в ходе которого большинство местных жителей поддержали данное решение. Украина считает присоединение Крыма к РФ оккупацией.