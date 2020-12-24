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Киев пообещал сорвать проект по опреснению воды в Крыму

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Киев пообещал сорвать проект по опреснению воды для Крыма. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Его слова публикует РИА Новости.

Он отреагировал на высказывание главы Крыма Сергея Аксенова о привлечении международной компании для внедрения технологий опреснения воды. «Мы сразу начали работу и обязательно найдем [эту компанию], и будем ей препятствовать реализовать этот проект», — сказал дипломат.

Ранее Аксенов отметил, что власти Украины напрасно радуются проблемам с водой на полуострове. «Мы справимся с водной блокадой так же, как справились с транспортной, продовольственной, энергетической, дипломатической», — подчеркнул он.

21 декабря в Верховную Раду Украины был внесен законопроект, по которому подача воды в Крым будет полностью запрещена до «освобождения» полуострова. Сэкономленные средства Киев планирует направить на финансирование правоохранительных органов.

В сентябре Аксенов заявил, что на полуострове построят опреснительную установку. При этом до подключения установки в Крыму намерены добывать воду из подземных скважин. Кроме того, для полива в республике хотят использовать сточные воды, очищенные с помощью насосов и определенного вида бактерий.

До присоединения Крыма к России более 80 процентов потребностей полуострова в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После референдума 2014 года Украина его перекрыла. Многие водохранилища полуострова обмелели, 2020 год стал одним из самых засушливых за последние 150 лет.

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