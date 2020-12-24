Глава Крыма дал совет Киеву на фоне прекращения подачи воды

Глава Крыма Сергей Аксенов в беседе с «Парламентской газетой» оценил ситуацию с нехваткой воды на полуострове и дал совет украинским властям.

Политик на фоне ограничений в подаче воды посоветовал Киеву заняться «наконец улучшением дел в своей стране». Он отметил, что власти Украины напрасно радуются проблемам с водой на полуострове. «Мы справимся с водной блокадой так же, как справились с транспортной, продовольственной, энергетической, дипломатической», — подчеркнул он.

По словам Аксенова, ученые обнаружили в Крыму достаточно подземных запасов пресной воды. Кроме того, сейчас ведутся работы по преодолению проблемы водообеспечения. Глава полуострова напомнил, что на решение этой проблемы уже выделено около 50 миллиардов рублей.

Аксенов подчеркнул, что за шесть с половиной лет после воссоединения с Россией в Крыму сделали больше, чем за почти 30 лет независимости во всей Украине.

«Когда киевские политики говорят об "аннексии Крыма", мне больше всего жалко простых украинцев», — заявил политик. По его словам, на фоне «бессмысленной демагогии» власти Украины забыли о своих гражданах.

В сентябре Аксенов заявил, что на полуострове построят опреснительную установку. При этом до подключения установки в Крыму намерены добывать воду из подземных скважин. Кроме того, для полива в республике хотят использовать сточные воды, очищенные с помощью насосов и определенного вида бактерий.

Крым находится в водной блокаде со стороны Украины с 2014 года. Многие водохранилища полуострова обмелели в начале 2020 года, который считается одним из самых засушливых за последние 150 лет.