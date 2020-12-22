Украина назвала условие для обеспечения Крыма водой

Вице-премьер и министр по делам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в интервью телеканалу «Общественные новости» заявил, что Киев будет заниматься обеспечением Крыма водой только в случае гуманитарной катастрофы.

По его словам, об открытии водоканалов, снабжающих полуостров, не может идти речи до окончательной «деоккупации» региона. Единственным условием для начала поставок воды в Крым Резников назвал гуманитарную катастрофу, которую объявит ООН или Международный комитет Красного Креста.

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В этом случае министр пообещал направить жителям «цистерны с водой» под контролем гуманитарных конвоев. Он пояснил, что «никто не будет поить военные базы и производство милитаризованного Крыма» и добавил, что запасов питьевой воды на полуострове для граждан достаточно и так.

21 декабря в Верховную Раду Украины был внесен законопроект, по которому подача воды в Крым будет полностью запрещена до «освобождения» полуострова. Сэкономленные средства Киев планирует направить на финансирование правоохранительных органов.

До присоединения Крыма к России более 80 процентов потребностей полуострова в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После референдума 2014 года Украина его перекрыла. Многие водохранилища полуострова обмелели, 2020 год стал одним из самых засушливых за последние 150 лет.