В Раду внесли законопроект о запрете подачи воды в Крым

В Верховную Раду Украины внесли законопроект о запрете подачи воды в Крым до его «деоккупации». Об этом в понедельник, 21 декабря, сообщает «Крым.Реалии».

Проект закона внес депутат Алексей Гончаренко. В объяснительной записке к документу говорится, что поставки воды на полуостров «уменьшат финансовую и экономическую стоимость» его содержания для «государства-оккупанта» — России. Сэкономленные средства пойдут на работу правоохранительных органов.

В результате «репрессии российской оккупационной администрации против граждан Украины в Крыму будут только усиливаться», что изменит «демографическую структуру» полуострова.

Водоснабжение Крыма возможно только «в условиях восстановления государственного суверенитета Украины над Крымским полуостровом и прилегающими водами Черного и Азовского морей», заявил Гончаренко.

До присоединения Крыма к России более 80 процентов потребностей полуострова в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После референдума 2014 года Украина его перекрыла. Многие водохранилища полуострова обмелели, 2020 год стал одним из самых засушливых за последние 150 лет.