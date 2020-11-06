На Украине оценили вероятность войны с Россией за воду в Крыму

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак оценил вероятность войны с Россией за подачу воды в Крым. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «1+1», передает РИА Новости.

По его мнению, война не произойдет. «Я считаю, что это манипуляция, которая существует в обществе. И давайте говорить откровенно: сегодня воды для людей, которые проживают в Крыму, хватает», — заявил Ермак.

Глава офиса президента также выразил уверенность, что полуостров войдет в состав Украины. Однако он отметил, что не знает, когда это произойдет.

В сентябре глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуострове построят опреснительную установку. При этом до подключения установки в Крыму намерены добывать воду из подземных скважин. Кроме того, для полива в республике хотят использовать сточные воды, очищенные с помощью насосов и определенного вида бактерий.

До присоединения Крыма к России весной 2014 года примерно 85 процентов потребностей местных жителей в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После референдума 2014 года Украина его перекрыла. Многие водохранилища полуострова обмелели в начале 2020 года, который считается одним из самых засушливых за последние 150 лет.