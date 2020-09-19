В еще одном районе Крыма ограничат водоснабжение

Еще один район Крыма перейдет на ограничительные меры подачи воды. Речь идет об Алуште, поселке Партенит и селе Малый Маяк на юге полуострова. Об этом сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева в своем Facebook.

Водоснабжение ограничат с 23 сентября. «В ночное время с 23:00 до 05:00 в системе водопровода будет снижено давление. Вода будет, но идти она будет под низким давлением. Это временная мера, но она поможет сэкономить и не допустить ситуации полного отсутствия воды», — написала Огнева.

По словам чиновницы, в Изобильненском водохранилище остался небольшой объем, которого хватит только до декабря. Поэтому нынешнее ограничение помогает гарантировать, что даже без осадков вода в кранах у крымчан будет минимум до апреля.

С 24 августа в Симферополе, где проживают около 350 тысяч человек, и 39 ближайших населенных пунктах начали поэтапно ограничивать подачу воды — теперь ее можно набрать только по графику. Режим экономии может сохраниться до марта 2021 года. Введение подобных мер связано с засухой.

До присоединения Крыма к России весной 2014 года примерно 85 процентов потребностей местных жителей в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После референдума 2014 года Украина его перекрыла.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться