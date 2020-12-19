В Севастополе под землей нашли новые источники воды

В Севастополе на территории, где строится водозабор на реке Бельбек, найдены новые подземные источники воды. Об этом в субботу, 19 декабря, РИА Новости рассказал вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин.

Он отметил, что вода найдена благодаря геологоразведке на местности. Хуснуллин добавил, что если источники будут включены в строительство основного водозабора, это станет «большим плюсом» ко всей работе. «Я бы просил дополнительно увязать проектные решения, чтобы этот дополнительный подземный водозабор работал вместе с водозабором, который мы строим на реке Бельбек»,— заявил Хуснуллин. Таким образом, можно рассчитывать на увеличение мощности до 10 тысяч кубометров.

По словам губернатора региона Михаила Развожаева, новые скважины будут подготовлены к середине февраля.

Ранее стало известно, что Министерство обороны России построило и ввело в эксплуатацию водовод в Севастополе. Его мощность составляет 15 тысяч кубометров в сутки. Он был построен за 68 дней, проложено 10 тысяч метров труб из Кадыковского карьера — любимого места отдыха туристов.

17 декабря о нехватке воды в Крыму во время пресс-конференции высказался и президент России Владимир Путин. Он заявил, что сейчас на полуострове ведется геологоразведка и запасов пресной воды там достаточно, «просто ими раньше не занимались».