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Минобороны раскрыло мощность строящегося в Крыму водопровода

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Министерство обороны России раскрыло мощность водопровода, строящегося в Крыму. Об этом сообщает ТАСС.

По данным ведомства, мощность водопровода на реке Бельбек составит 50 тысяч кубометров в сутки. Строительство водоочистных сооружений с водопроводными насосными станциями, а также ковшового водозабора речной воды на 150 тысяч кубометров планируется завершить до марта 2021 года.

Как отметили в Минобороны, в ковшовый водозабор будет поступать основной поток воды. После комплексной очистки она будет подаваться в Днепровский водопровод. Помимо этого, также строится второй комплекс для переброски воды из Кадыковского карьера в реку Черная протяженностью 10,5 километров.

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