Глава Севастополя отказался от проекта подачи воды из Крыма

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что отказался от проекта подачи воды в город из реки Коккозка в республике Крым из-за негативной реакции общественности. Об этом он сообщил в эфире телеканала СТВ.

По его словам, при «таком общественном мнении», в таком формате реализовывать проект нельзя, «какое бы благое дело не делалось».

Губернатор отметил, что сейча власти работают над альтернативными вариантами подачи воды в Крым. Развожаев добавил, что потери воды в Севастополе составляют 40 процентов, а ситуация с водой в регионе «очень тяжелая».

С 23 сентября в Алуште, поселке Партенит и селе Малый Маяк ограничили режим подачи воды. В ночное время с 23:00 до 05:00 в системе водопровода будет снижено давление. Вода будет, но идти она будет под низким давлением. Глава администрации Алушты Галина Огнева рассказала, что в Изобильненском водохранилище остался небольшой объем, которого хватит только до декабря. Поэтому нынешнее ограничение помогает гарантировать, что даже без осадков вода в кранах у крымчан будет минимум до апреля.

До присоединения Крыма к России почти всю его потребность в воде покрывал Северо-Крымский канал, построенный в середине прошлого века. В 2014 году Украина перекрыла его шлюзы.